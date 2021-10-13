Пензенский «Дизель» одержал победу, проигрывая по ходу матча 0:3

«Дизель» на выезде в тяжелейшей борьбе одолел «Ростов». Начало встречи для наших рябят выдалось провальным - уже к четвертой минуте хозяева вели 2:0.

А к концу первого игрового отрезка гости уступали со счетом 0:3. После перерыва «желто-синие» смотрелись увереннее и усилиями Антона Андриянова смогли сократить отставание. В заключительной периоде пензенцы забили еще две шайбы, тем самым перевели матч в овертайм.

Для того чтобы определить победителя, хватило 22 секунд. Шайбу забил Андрей Мнихович. Итог матча - 4:3 в пользу «Дизеля». 13 октября пензенцы сыграют в Тамбове против местного клуба. Сейчас «желто-синие» находятся на 24 строчке турнирной таблицы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.