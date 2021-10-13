На улице Свердлова открыли мемориальную доску полковнику Алексею Саксонову

На улице Свердлова в Пензе состоялось торжественное открытие мемориальной доски полковнику внутренней службы Алексею Саксонову. Он несколько десятилетий руководил медико-санитарной частью регионального управления МВД. На здании учреждения и установили памятный знак.

У здания медико-санитарной части МВД России по Пензенской области были десятки людей. Все они знали, а кто-то даже был лично знаком с начальником медицинской службы, заслуженным врачом Алексеем Саксоновым. Его нет уже девять лет, но о его заслугах продолжают говорить и сегодня.

«Своевременно принимал меры к адаптации к новым условиям, в том числе - оказанию квалифицированной медицинской помощи. Очень больше усилия принимались для технического оснащения подразделения. То, что медико-санитарная часть сегодня обладает оборудованием, позволяющим диагностировать различные заболевания, во многом заслуга Алексея Ильича Саксонова», - отметил врио заместителя начальника УМВД России по Пензенской области Константин Фролов.

Теперь о том, что сделал этот выдающийся человек, будет напоминать мемориальная доска, открытая на здании медико-санитарной части МВД, которой Алексей Ильич руководил почти 30 лет.

«Это событие является значимым для нашей семьи. Он внес огромный вклад в дело УВД, развитие медсанчасти и то, что оценили его заслуги, пусть посмертно, но я думаю, что как раз это является выражение благодарности за его дела», - отметила дочь Галина Саксонова, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.