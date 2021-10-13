Работы по ремонту дорог и тротуаров в Пензе планируют завершить до 25 октября

На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ, в нашем регионе в 2021 году потратили около четырех миллиардов рублей. В областном центре работы по ремонту проезжей части и тротуаров планируют завершить до 25 октября.

На финишной прямой. В Пензе завершаются работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги. С мая этого года на 92 объектах проводился ремонт тротуаров и проезжей части.

«Тротуаров, плитки у нас достаточно большое количество. Это улица Клары Цеткин, да данный момент там осталось уложить асфальт, бетонное покрытие. Сейчас - улица Калинина, асфальт и бетон, еще планируем сделать тротуары на улице Дзержинского, от улицы Кулакова в сторону железной дороги и по улице 8 Марта. Сейчас там идут подготовительные работы», - сообщил заместитель директора департамента ЖКХ города Пензы Валерий Яцко.

По словам Валерия Яцко, работа большинства подрядных организации, участвующих в реализации проекта, не вызывает вопросов. Люди трудятся на совесть, а накопленный опыт позволяет в срок выполнять условия контракта. Кроме того, что обновляется асфальтовое покрытие, старые люки меняются на антивандальные.

«Чем они уникальны и хороши? Там прорезиненная окантовка, которая не дает крышке прыгать и шуметь. Соответственно, в момент, когда машина по ней проезжает, она не издает никакого звука, даже если какой-то большегруз едет, она не может отлететь, слететь и так далее. Эти люки помогут жителям летом, когда окна открыты и душно спать», - рассказал мастер строительно-монтажных работ подрядной организации Иван Милованов.

Помимо центральных улиц города, в этом году продолжилось благоустройство частного сектора. Новый асфальт появился на Шуисте и в Бугровке. Эта работа продолжится и в 2022-ом. Так, в ожидании перемен к лучшему сейчас находятся жители улицы Ново-Гражданской, что в микрорайоне Райки. В ненастную погоду там испытывают проблемы с передвижением и автомобилисты, и пешеходы.

«Здесь надо делать дорого и этот вопрос как-то решать, потому что эти потопы, вы не представляете, что у людей делается. Люди не могут перейти дальше мостков - это невозможно», - поделилась жительница улицы Ново-Гражданской Людмила Иванова.

В 2022-ом, помимо Ново-Гражданской в Райках приведут в порядок еще несколько улиц, в числе которых: Дарвина и Жуковского, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.