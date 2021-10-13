6:59
13.10.2021г.
Работы по ремонту дорог и тротуаров в Пензе планируют завершить до 25 октября

Работы по ремонту дорог и тротуаров в Пензе планируют завершить до 25 октября

Ср, 13.10.21 03:44
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На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ, в нашем регионе в 2021 году потратили около четырех миллиардов рублей. В областном центре работы по ремонту проезжей части и тротуаров планируют завершить до 25 октября.

На финишной прямой. В Пензе завершаются работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги. С мая этого года на 92 объектах проводился ремонт тротуаров и проезжей части.

«Тротуаров, плитки у нас достаточно большое количество. Это улица Клары Цеткин, да данный момент там осталось уложить асфальт, бетонное покрытие. Сейчас - улица Калинина, асфальт и бетон, еще планируем сделать тротуары на улице Дзержинского, от улицы Кулакова в сторону железной дороги и по улице 8 Марта. Сейчас там идут подготовительные работы», - сообщил заместитель директора департамента ЖКХ города Пензы Валерий Яцко.

По словам Валерия Яцко, работа большинства подрядных организации, участвующих в реализации проекта, не вызывает вопросов. Люди трудятся на совесть, а накопленный опыт позволяет в срок выполнять условия контракта. Кроме того, что обновляется асфальтовое покрытие, старые люки меняются на антивандальные.

«Чем они уникальны и хороши? Там прорезиненная окантовка, которая не дает крышке прыгать и шуметь. Соответственно, в момент, когда машина по ней проезжает, она не издает никакого звука, даже если какой-то большегруз едет, она не может отлететь, слететь и так далее. Эти люки помогут жителям летом, когда окна открыты и душно спать», - рассказал мастер строительно-монтажных работ подрядной организации Иван Милованов.

Помимо центральных улиц города, в этом году продолжилось благоустройство частного сектора. Новый асфальт появился на Шуисте и в Бугровке. Эта работа продолжится и в 2022-ом. Так, в ожидании перемен к лучшему сейчас находятся жители улицы Ново-Гражданской, что в микрорайоне Райки. В ненастную погоду там испытывают проблемы с передвижением и автомобилисты, и пешеходы.

«Здесь надо делать дорого и этот вопрос как-то решать, потому что эти потопы, вы не представляете, что у людей делается. Люди не могут перейти дальше мостков - это невозможно», - поделилась жительница улицы Ново-Гражданской Людмила Иванова.

В 2022-ом, помимо Ново-Гражданской в Райках приведут в порядок еще несколько улиц, в числе которых: Дарвина и Жуковского, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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21.09.2021 14:05
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