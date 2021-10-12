«Ростелеком» установил более 350 тыс камер городского видеонаблюдения в регионах России

По данным на 30 сентября «Ростелеком» установил и обслуживает 371,1 тыс камер городского наблюдения. Самые большие проекты – в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге.

Вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин отмечает, что записи с камер позволяют принимать важные решения, которые связаны с обеспечением безопасности, поиском злоумышленников, контролем за уборкой территорий и так далее.

«Ростелеком» готов предложить городам и территориям решение задачи под ключ - от установки и подключения камер до использования единой платформы видеонаблюдения с технологиями искусственного интеллекта для анализа массивов данных», - подчеркнул он.

Центром компетенций «Ростелекома» в области видеонаблюдения для умных городов, регионов и крупного бизнеса выступает «Нетрис» (100% дочерняя компания «Ростелекома»). Компания создала комплексную платформу видеонаблюдения, которая функционирует на базе собственного высокопроизводительного видеоядра.

Проект предлагает надежную работу в условиях повышенной нагрузки, характеризуется отказоустойчивостью, отсутствием затрат на приобретение лицензий серверных операционных систем, так как платформа использует открытое программное обеспечение.

Модульная архитектура и дополнительный функционал значительно расширяют возможности и сферы ее применения: она не только решает задачи в области обеспечения безопасности, но и помогает эффективно управлять ресурсами города, региона или организации.

Платформа интеллектуального видеонаблюдения «Нетрис» позволяет производить поиск и распознание лиц в рамках законодательства, межкамерное слежение, определение номеров, типов, марок и моделей транспортных средств. Также возможны выявление оружия, контроль за строительством.

Система имеет специализированные алгоритмы для работы в сфере ЖКХ: можно определять качество уборки территории, вести контроль за обращением отходов. Также она позволяет подключать любые необходимые заказчику алгоритмы видеоаналитики. Большие данные визуализируются в ситуационном центре, обеспечивая доступ к оперативной и статистической информации. Возможности платформы с видеоаналитикой также могут использоваться для создания интеллектуальных пропускных систем.

В 2021 году интеллектуальные платформы видеонаблюдения получили активное развитие в ряде регионов, в том числе в Брянской, Ленинградской и Ростовской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Коми, Приморском крае. Пилотные проекты запущены в Воронежской, Кировской, Оренбургской, Пензенской, Псковской и Саратовской областях, Краснодарском крае и Удмуртии.