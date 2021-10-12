18:11
12.10.2021г.
«Ростелеком» установил более 350 тыс камер городского видеонаблюдения в регионах России

«Ростелеком» установил более 350 тыс камер городского видеонаблюдения в регионах России

Вт, 12.10.21 16:56
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По данным на 30 сентября «Ростелеком» установил и обслуживает 371,1 тыс камер городского наблюдения. Самые большие проекты – в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге.

Вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин отмечает, что записи с камер позволяют принимать важные решения, которые связаны с обеспечением безопасности, поиском злоумышленников, контролем за уборкой территорий и так далее.

«Ростелеком» готов предложить городам и территориям решение задачи под ключ - от установки и подключения камер до использования единой платформы видеонаблюдения с технологиями искусственного интеллекта для анализа массивов данных», - подчеркнул он.

Центром компетенций «Ростелекома» в области видеонаблюдения для умных городов, регионов и крупного бизнеса выступает «Нетрис» (100% дочерняя компания «Ростелекома»). Компания создала комплексную платформу видеонаблюдения, которая функционирует на базе собственного высокопроизводительного видеоядра.

Проект предлагает надежную работу в условиях повышенной нагрузки, характеризуется отказоустойчивостью, отсутствием затрат на приобретение лицензий серверных операционных систем, так как платформа использует открытое программное обеспечение.

Модульная архитектура и дополнительный функционал значительно расширяют возможности и сферы ее применения: она не только решает задачи в области обеспечения безопасности, но и помогает эффективно управлять ресурсами города, региона или организации.

Платформа интеллектуального видеонаблюдения «Нетрис» позволяет производить поиск и распознание лиц в рамках законодательства, межкамерное слежение, определение номеров, типов, марок и моделей транспортных средств. Также возможны выявление оружия, контроль за строительством.

Система имеет специализированные алгоритмы для работы в сфере ЖКХ: можно определять качество уборки территории, вести контроль за обращением отходов. Также она позволяет подключать любые необходимые заказчику алгоритмы видеоаналитики. Большие данные визуализируются в ситуационном центре, обеспечивая доступ к оперативной и статистической информации. Возможности платформы с видеоаналитикой также могут использоваться для создания интеллектуальных пропускных систем.

В 2021 году интеллектуальные платформы видеонаблюдения получили активное развитие в ряде регионов, в том числе в Брянской, Ленинградской и Ростовской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Коми, Приморском крае. Пилотные проекты запущены в Воронежской, Кировской, Оренбургской, Пензенской, Псковской и Саратовской областях, Краснодарском крае и Удмуртии.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией "Ростлеком"
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06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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06.09.2021 17:19
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