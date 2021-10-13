Более 1200 пензенцев отправятся осенью в воинские части страны

На фоне перегруженных ковидными пациентами больниц, пензенский областной военкомат выглядит настоящей крепостью. Там стартует уже четвертая по счету призывная компания, во время которой приходится предпринимать максимальные профилактические меры для того, чтобы инфекция не добралась до военных. И пока это удается.

Сухпаек, резиновые тапочки, гигиенический набор и даже бальзам для губ. Попадая на распределительный пункт, каждый призывник уже поступает на полное обеспечение со стороны армии. Денежное довольствие они будут получать на счет, а для связи с семьей им выдадут бесплатные SIM-карты. Последние пару лет к общему списку прилагаются средства защиты от инфекций, а борьба с коронавирусом начинается еще на подступах к РСП.

«Без проведения тестирования в здание сборного пункта ни один призывник не заходит. Для этого организован пункт, где оборудованы места нахождения призывников до проведения тестирования, лаборатория и место для ожидания результатов», - рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Пензенской области Дмитрий Исаев.

Наша область всегда выполняет планы по отправке молодого пополнения в ряды вооруженных сил. Этой осенью отбыть в воинские части должны более 1200 пензенцев. Перед ними открыты все рода и виды войск, в том числе - научные роты и президентский полк. Свои преимущества получат те, кто решит стать контрактником.



«Кандидат, поступивший на военную службу по контракту, уже с первого дня получает достойное денежное продовольствие от 26 до 60 тысяч рублей, в зависимости от условий прохождения военной службы и различное получение им специальных надбавок», - поделился начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Пензы Виталий Челпаченко.

«Ну из особенностей осеннего призыва могу сказать, что перевозка молодого пополнения в ряды вооруженных сил, как была, так и будет осуществляться отдельными арендованными вагонами в составе пассажирских поездов, военными эшелонами, самолетами и выделенным транспортом», - пояснил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

Первые команды начнут убывать в регионы с 20 октября. В связи с режимными требованиями, родные и близкие на распределительный пункт допускаться не будут. Единственный возможный вариант проводить своих защитников - на железнодорожном вокзале, на расстоянии 10-15 метров, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.