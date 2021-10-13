Более 1200 пензенцев отправятся осенью в воинские части страны

Сухпаек, резиновые тапочки, гигиенический набор и даже бальзам для губ. Попадая на распределительный пункт, каждый призывник уже поступает на полное обеспечение со стороны армии. Денежное довольствие они будут получать на счет, а для связи с семьей им выдадут бесплатные SIM-карты. Последние пару лет к общему списку прилагаются средства защиты от инфекций, а борьба с коронавирусом начинается еще на подступах к РСП.
«Без проведения тестирования в здание сборного пункта ни один призывник не заходит. Для этого организован пункт, где оборудованы места нахождения призывников до проведения тестирования, лаборатория и место для ожидания результатов», - рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Пензенской области Дмитрий Исаев.
Наша область всегда выполняет планы по отправке молодого пополнения в ряды вооруженных сил. Этой осенью отбыть в воинские части должны более 1200 пензенцев. Перед ними открыты все рода и виды войск, в том числе - научные роты и президентский полк. Свои преимущества получат те, кто решит стать контрактником.
«Кандидат, поступивший на военную службу по контракту, уже с первого дня получает достойное денежное продовольствие от 26 до 60 тысяч рублей, в зависимости от условий прохождения военной службы и различное получение им специальных надбавок», - поделился начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Пензы Виталий Челпаченко.
«Ну из особенностей осеннего призыва могу сказать, что перевозка молодого пополнения в ряды вооруженных сил, как была, так и будет осуществляться отдельными арендованными вагонами в составе пассажирских поездов, военными эшелонами, самолетами и выделенным транспортом», - пояснил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.
Первые команды начнут убывать в регионы с 20 октября. В связи с режимными требованиями, родные и близкие на распределительный пункт допускаться не будут. Единственный возможный вариант проводить своих защитников - на железнодорожном вокзале, на расстоянии 10-15 метров, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.