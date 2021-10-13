Мобильные пункты вакцинации снова функционируют в Пензе

Ситуация в регионе с каждым днем ухудшается. Специалисты уверяют, что единственный способ защитить себя от тяжелых последствий смертельного недуга - вакцинироваться. Поэтому в Пензе вновь заработали передвижные прививочные бригады. Мобильные пункты будут действовать в непосредственной близости от жилых домов.

К мобильному пункту вакцинации выстраивается очередь еще до его открытия. Автобус привлекает внимание многих, ведь расположен в самом центре города. У каждого одна цель - поскорее сделать прививку от новой коронавирусной инфекции перед началом рабочего дня.

«Мы думали, боязно что-то. Но нет, слушая информацию, которая у нас сейчас в стране, лучше все-таки не рисковать здоровьем и сделать вакцину», - отметила жительница города Пензы Алевтина Тришина.

Передвижные пункты вакцинации на время закрывались, но сейчас вновь готовы принять пензенцев, которые желают сделать прививку, буквально, не отходя от дома или работы. Процесс недолгий: сначала заполнение анкеты, дача согласия, исследование состояния здоровья пациента. После осмотра врачом решается вопрос о том, может ли сейчас человек сделать укол и какой препарат лучше всего для этого использовать. Кстати, делают в таких передвижных кабинетах теперь и прививку от гриппа. Правда, не всем.

«Не сделают прививку с противопоказаниями. Это декомпенсация хронических заболеваний или острые заболевания до стабилизации процесса», - рассказал заведующий отделением врачей общей практики поликлиники №5 города Пензы Сергей Петрухин.

Пройти вакцинацию может любой гражданин, независимо от прописки, абсолютно бесплатно. С собой нужно иметь только паспорт и СНИЛС, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.