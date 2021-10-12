Более 20 СНТ в Пензе 14 октября останутся без электричества

Так, 14 октября с 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат в следующих населенных пунктах:
Бессоновский район:
с.Чемодановка (Ул.Южная, Придорожная, Солнечная, Юбилейная, Средняя, Вишневая, Андрея Якомазова).
Башмаковский район:
с. Липовка (ул. Зелёная);
Вадинский район:
с. Вадинск (ул. Пл. Ленина, Максютова, Садовая, Красноармейская).
г. Пенза (СНТ Кристалл, Ромашка, Домостроитель, Светлая поляна, Дружба, Заря, Строитель, Чайка, Горизонт, Золотая осень, Березка, Пчелка, Урожай, Юность, Раздолье, Здоровье, Сигнал, Виктория, Восход, Яблонька, Осенняя).
Наровчатский район:
с. Наровчат (ул. Гагарина, Интернациональная, Куйбышева, Куприна, М. Горького).
Пачелмский район:
п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина);
р.п. Пачелма (ул. Чехова, Белинского, Комсомольская);
с. М.Мичкасс (ул. Школьная, Юбилейная, Октябрьская, Комсомольская, Ленина, Лесная, Б.Полевого, Новая, Молодежная).
Также ранее отключали электричество по следующим адресам:
11 октября с 9:00 до 17:00
Вадинский район:
с. Вадинск (ул. Новая Садовая, Мира, Нагорная).
Нижнеломовский район:
с. Норовка (ул. Северная, Северный пер.)
12 октября с 9:00 до 17:00
г.Пенза
п.Зиф (ул.Архангельского, 1-2 проезд Архангельского, 1-10 проезд Малиновый, Октября Гришина, Тагильская, р-н Бессоновской горы).
Во избежание повреждения бытовых приборов до момента включения воздушной линии в основную сеть просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.