Онколог ответит на вопросы пензенцев о симптомах рака молочной железы

14 октября хирург-онколог Пензенского областного онкодиспансера Сергей Цыбарев ответит на вопросы жителей региона о причинах и симптомах рака молочной железы.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, Сергей Викторович ответит на вопросы, в чем кроется основная причина онкозаболеваний молочной железы и как распознать первые симптомы, при которых нужно незамедлительно обратиться к специалисту.

Эфир (0+) начнется в 11 часов, посмотреть его можно будет в аккаунтах центра медпрофилактики в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Задать вопрос можно, написав сообщение в чате, а также направив обращение заранее на адрес электронной почты gbuz_pocmp@mail.ru, указав в теме письма «Вопрос специалисту».