Подписан меморандум о сотрудничестве Пензенской области и «Дом.РФ»

Генеральный директор АО «Дом.РФ» Виталий Мутко 12 октября провел встречу с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко. В ее рамках стороны подписали меморандум об использовании механизма облигаций финансового института развития для модернизации коммунальных сетей в регионе.

Виталий Мутко отметил, что Пензенская область станет первым регионом, где применят такой механизм.

«Инвестиции со стороны «Дом.РФ» в подготовку коммунальной инфраструктуры двух микрорайонов дадут возможность построить 2,5 млн кв. м жилья», - сказал он.

В дорожной карте отмечается, что это будет проект по созданию инфраструктуры дляи строительства 100 тысяч квадратных метров жилья на территории Октябрьского района города Пензы. Предусматривается реконструкция канализационного коллектора от улицы Серпуховской до улицы Кирпичной, сообщает пресс-центр областного правительства.

Заявку на финансирование второго проекта планируется подать от Пензенской области в 2022 году. Его реализация позволит построить 2,5 миллионов квадратных метров жилья. Предусмотрена реконструкция коммунальных сетей на правобережье и в южной части Пензы.

«Сегодня сделан первый и ключевой шаг на пути к реализации двух проектов, что даст возможность приступить к модернизации коммунальных сетей Пензы уже в 2022-2023 годах», - сказал Олег Мельниченко.