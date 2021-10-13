Единая вакцина от гриппа и ковида сможет подстраиваться под новые штаммы

В центре «Вектор» проходят лабораторные испытания новой вакцины, которая защитит от гриппа и коронавируса.

Отмечается, что единая вакцина будет отличаться от «ЭпиВакКороны» — в ее основе окажется вирус гриппа А и В. При этом препарат будет корректироваться под новые штаммы и гриппа, и ковида каждый сезон благодаря использованию генной инженерии и обратной генетики, сообщают «Известия».

«Важно отметить, что живая векторная вакцина будет индуцировать местный мукозальный иммунитет слизистых, что является важным условием для защиты от респираторных заболеваний. Использование генно-инженерных технологий и методов обратной генетики позволяет актуализировать для каждого нового сезона как гриппозный компонент, так и ковид», — уточнили в «Векторе».

Разрабатываемая центром прививка не будет иметь в своей основе препарат «ЭпиВакКорона», который формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Принцип работы новой вакцины от гриппа и коронавируса — векторный.