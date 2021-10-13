Андрей Лузгин сообщил о переходе на новое место работы

«Перехожу на новое место работы. Занимал пост главы администрации города Пензы два года. Многое удалось сделать, но хотелось бы сделать еще больше. Как в целом для города, так и по конкретным обращениям горожан. У каждого нашего решения стояла цель – повышение комфорта проживания в Пензе и благополучия жителей, обеспечение бесперебойной работы городской инфраструктуры. Зачастую это были преобразования не одного года, а основа для перспективного развития», - отметил он.

Андрей Лузгин подчеркнул, что за каждым реализованным проектом стоит труд команды, которая работала в условиях ограниченного бюджета.

«Уверен, новый глава администрации продолжит эту работу, не снижая темпа. Спасибо коллегам за совместную работу, а всем жителям – за доверие и поддержку!» - поблагодарил Андрей Вячеславович.

Вопросы о новом месте работы он оставил без ответа.

Напомним, решение об уходе Андрея Лузгина с поста главы администрации предстоит принять депутатам Гордумы на внеочередной сессии 15 октября.