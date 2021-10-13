Александр Лейзенберг назначен первым зампрокурора Пензенской области

На сайте прокуратуры Пензенской области в разделе «Руководство» появилась информация о новом назначении.
«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 4.10.2021 № 928-к старший советник юстиции Лейзенберг Александр Михайлович назначен на должность первого заместителя прокурора Пензенской области с 4 октября 2021 года», - сообщается на сайте.
Александр Лейзенберг ранее на протяжении 10 лет занимал пост прокурора города Красноярск. Работает в органах прокуратуры с 1996 года.
Напомним, пост первого зампрокурора Пензенской области освободился в марте 2021 года – Владимир Громов проработал в данной должности около полугода (с октября 2020-го).