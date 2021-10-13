В Седробске подросток оплатил сигареты на 3 тысячи рублей чужой картой – СКР

Как сообщили в региональном СУ СКР, ночью 1 октября парень вместе с приятелем приехал к одному из кафе. На улице подростки поругались с мужчиной, после чего друг подозреваемого увидел лежащую на асфальте карту, принадлежавшую супруге их оппонента. Тогда 17-летний сердобчанин забрал ее и оплатил ею несколько пачек сигарет на общую сумму около трех тысяч рублей.

В управлении отметили, что подозреваемый состоял на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел на момент совершения преступления. Сейчас устанавливаются все обстоятельства кражи, продолжается расследование уголовного дела.