Появилось видео аварии на дороге у Богословки, где две машины улетели в кювет

Появились подробности аварии на дороге «Ленинский лесхоз – Богословка», которая произошла накануне днем, 12 октября. В частности, в соцсети размещено видео с регистратора, на котором запечатлен момент столкновения.

На ролике трудно понять, из-за чего произошла авария, видно лишь, как два автомобиля улетают в кювет и врезаются в деревья.

По информации регионального УГИБДД, столкнулись «ВАЗ-21120» и Toyota Land Cruiser. Водителю внедорожника оказали помощь на месте, госпитализация ему не потребовалась. А вот мужчину, управлявшего ВАЗом, отправили в больницу. Пассажир этой машины скончался на месте.

По факту аварии ГИБДД проводит проверку.

В ведомстве призывают не нарушать скоростной режим и правила обгона.