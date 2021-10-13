«Это просто свинство»: пензенец возмутился навалами мусора у реки на ГПЗ-24

«Увидел такую вот картину, причем данная проблема занимала мой взгляд на протяжении всей моей прогулки, фотография – это, наверное, эпицентр событий. Я просто не понимаю, зачем так относиться к своему городу. Неужели так сложно убрать за собой и не оставлять мусор в месте, где ты сам же и отдыхал, рыбачил или просто гулял? Это просто свинство», - написал он.

В комментариях горожане поддержали пост, отметив, что такое безобразие – во всех зеленых зонах и лесах. Они призвали жителей региона убирать за собой. Также один их пользователей предложил организовать уборку на ГПЗ-24, но никакой конкретики по этому обращению не прозвучало. Другой комментатор рассказал, что в Крыму удалось решить проблему благодаря установке камер.

9 октября в Пензе прошел большой городской субботник, в котором приняли участие 7,5 тысяч человек.