Пензенцы могут принять участие в онлайн-чемпионате «Изучи интернет – управляй им»

Онлайн-чемпионат будет проводиться с 9 по 25 ноября на официальном сайте проекта игра-интернет.рф. Зарегистрироваться можно до 8 ноября включительно. Результаты станут известны 9 декабря.

Участники соревнований за 60 минут должны будут выполнить задания разного уровня сложности. В этом году главная тема — «Цифровое государство», поэтому все задания посвящены цифровому правительству, цифровой экономике, безопасности цифрового государства, электронному образованию, умному городу. Также заявлена специальная тема чемпионата — 20-летие Координационного центра доменов .RU/.РФ.

Отметим, что первые баллы за участие можно получить еще до старта онлайн-турнира. Для этого нужно до 1 ноября выполнить дополнительное задание.

Победителям в индивидуальном и командном зачетах вручат дипломы. Тех, кто занял первые пять мест, также ждут ценные подарки: планшет, смартфон, фитнес-часы, 3D-ручку или bluetooth-наушники. Остальные получат именные электронные сертификаты.

«Изучи интернет — управляй им!» — это популярный социально-образовательный проект, целью которого является повышение уровня цифровой грамотности. С его помощью молодые пользователи смогут разобраться в тонкостях устройства интернета и цифровых технологий, стать опытными интернет-юзерами и научиться безопасному серфингу в сети. Проект также призван пробудить интерес школьников к профессиям, связанным с цифровыми технологиями.

За десять лет существования проекта в нем приняли участие более 150 тысяч школьников из всех регионов России.