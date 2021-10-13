В Заречном вынесли приговор по ДТП, в котором «Мерседес» сбил велосипедиста

В Зареченском городском суде Пензенской области вынеси приговор по аварии, в которой «Мерседес» сбил 18-летнего велосипедиста. Авто протащило парня по асфальту около 20 метров, он скончался.

Как сообщает газета «Заречье сегодня», авария произошла 1 мая на ул. Зеленой. Водитель иномарки якобы был за рулем пьяным и мчался на высокой скорости. После ДТП он уехал, бросил машину неподалеку и пошел в кафе.

Личность участника аварии удалось установить по записям с видеокамер. От медосвидетельствования он отказался, но знакомые подтвердили, что тот выпивал и сел за руль нетрезвым.

Ранее его уже лишали прав на 1 год и 7 месяцев и штрафовали на 30 тысяч, отмечает издание.

«В отношении зареченца были заведены два уголовных дела: по повторному нарушению ПДД, связанного с управлением автомобилем в нетрезвом виде, и по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правила дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего. Нарушение было совершено обвиняемым в состоянии алкогольного опьянения и сопряжено с оставлением места ДТП», - пишет «Заречье сегодня».

Парня приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей в пользу каждого родственника – отца, матери и брата сбитого велосипедиста, сообщает старший помощник прокурора Сергей Занадолбин.