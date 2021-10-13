Как беременным защититься от коронавируса

Заместитель главного врача Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Белкина дала советы для тех, кто ждет ребенка в условиях усложнения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Беременность является таким состоянием женщины, когда ее организм обеспечивает развитие плода ребенка. При этом каждый орган всего организма подвергается определенной нагрузке и испытанию в течение девяти месяцев. Помимо явных признаков такой нагрузки (растущий живот и увеличение грудных желез), имеются изменения скрытого характера.

Необходимо создать условия растущему в животе женщины ребенку, а, значит, возможно, придется изменить свои привычки и образ жизни, в том числе и пищевые традиции.

Современный мир предложил жесткие условия для беременных женщин – выносить ребенка в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, что требует от них еще более бережного отношения к своему здоровью.

Беременность – это физиологическое состояние, создающее предрасположенность к респираторным вирусным инфекциям. Группу наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 составляют беременные, имеющие соматические заболевания: хронические заболевания легких, в том числе бронхиальную астму средней и тяжелой степени тяжести, заболевания сердечно-сосудистой системы, артериальную гипертонию, сахарный диабет, онкологические заболевания, ожирение (ИМТ более 30 кг/м2), хроническую болезнь почек, заболевания печени. Процент смертности от инфекции SARS-CoV среди беременных составляет до 25%.

Для повышения уровня здоровья беременной женщине следует соблюдать полноценный ночной сон, так как бессонница предрасполагает к нарушению тонуса кровеносных сосудов, что может спровоцировать повышение артериального давления. Полезны длительные прогулки на свежем воздухе, что тренирует сердечно-сосудистую систему и укрепляет иммунную систему. Отказ от курения, даже пассивного, позволит избежать гипоксии ребенка и проблем с дыханием у обоих. Все это особенно важно в период пандемии, так как коронавирус в первую очередь поражает легкие, мозг, сердце, кровеносные сосуды.

Дл профилактики заражения новой кронавирусной инфекцией и защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путем беременной женщине рекомендуется:

- соблюдать правила личной гигиены (мыть руки с мылом, использовать кожные спиртосодержащие антисептики для обработки рук, одноразовые салфетки при чихании и кашле);

- регулярно проводить влажную уборк;

- если не удается избежать контакта с людьми, то закрывать медицинской маской щеки, рот и нос (собеседник также должен быть в медицинской маске). Частота замены медицинской маски - каждые 2 часа;

- ограничить посещение общественных мест, мест массового скопления людей, плохо проветриваемых помещений, ограниченных пространств (например, общественного транспорта). Соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра;

- проводить ежедневное измерение пульса, температуры тела, артериального давления, а также отмечать наличие боли в горле, насморка, одышки, количество шевелений плода;

- иметь возможность общения с врачом женской консультации по телефону, с использованием месенджеров, и посещать женские консультации только в случае появления жалоб, для постановки на учет по беременности, проведения исследований (УЗИ, ЭКГ и т.д.) при предварительном согласовании с наблюдающим врачом.

- но, самое главное, - нужно провести вакцинацию от корнавируса, которая может защитить здоровье не только беременной женщины, но и ее малыша.

Прививка значительно снижает риск осложнений от коронавирусной инфекции. Дети женщин, которые не прививались от COVID-19, чаще других нуждаются в интенсивной терапии при условии попадания в реанимацию. Вакцинироваться «Спутником V» беременные в группе риска тяжелого течения COVID-19 могут с 22 недели беременности. Если по каким-либо причинам вакцинация противопоказана, то все члены семьи должны быть привиты от коронавирусной инфекции, чтобы снизить риск распространения возбудителя внутри семьи и обезопасить беременную женщину от заражения данным возбудителем.

Из всего вышесказанного следует, что беременные женщины должны своевременно вставать на учет в женскую консультацию, за все время беременности следует проводить необходимый объем обследований (для контроля над течением беременности), в обязательном порядке необходимо вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции и даже после вакцинации соблюдать все необходимые меры первичной профилактики.