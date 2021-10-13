+303 новых случая коронавируса зарегистрировано в Пензенской области за сутки

В Пензенской области продолжает расти количество новых пациентов с коронавирусом. По данным на 11:45 13 октября за сутки прирост заболевших достиг 303.

29 человек скончалось от вируса за минувшие сутки. Это самый высокий показатель за месяц, и он фиксируется второй день подряд. 37 человек успешно справились с недугом, и это самый низкий показатель за 30 дней. Для сравнения, 15 сентября сообщалось о выписке 257 человек.

Напомним, в Пензенской области переполнены больницы. Лечение протекает сложно и медленно, поэтому процент выписывающихся небольшой. Красные зоны открыты в большинстве больниц. Не хватает врачей для выезда на вызовы. Чтобы обезопасить себя и близких, нужно вакцинироваться. До 15 ноября решением главного санитарного врача региона Михаила Перекусихина это должны сделать представителей профессий, связанных с большим количеством контактов.