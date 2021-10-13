Банк «Кузнецкий» предлагает оформить индивидуальную банковскую ячейку

В банке «Кузнецкий» физическим и юридическим лицам можно оформить индивидуальную банковскую ячейку для хранения важных документов и ценностей.

Стоимость аренды зависит от размера сейфа и сроков хранения. Она может варьироваться от 354 рублей за месяц до 5700 рублей за год. Но нужно учитывать, что чем дольше срок аренды, тем ниже размер ежемесячной платы.

«Эта услуга позволит вам безопасно разместить в банке ценности – деньги, монеты из драгоценных металлов, слитки, ювелирные украшения, предметы искусства и антиквариата, деловую корреспонденцию, конфиденциальные документы. Банковские ячейки очень удобны при проведении расчетов при сделках по купле-продаже недвижимости, ценных бумаг», - отмечают в пресс-службе банка «Кузнецкий».

Арендовать ячейку можно в головном офисе по адресу г. Пенза, ул. Красная, 104 и в ДО «Кузнецкий» по адресу г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 151. Более подробную информацию можно узнать на сайте www.kuzbank.ru или по бесплатному номеру 8 800 100 64 10.