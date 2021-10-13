«Дамате» приобрела шемышейский комбикормовый завод в Пензенской области

Группа компаний «Дамате» завершила сделку по приобретению третьего комбикормового завода в регионе. Стоимость составила около 120 млн рублей. Это позволило увеличить суммарную мощность компании по единовременному производству кормов до 525 тысяч тонн в год.

Паспортная мощность шемышейского завода – 65 тысяч тонн производства комбикормов в год, его также используют в качестве элеватора для единовременного складирования до 10 тыс. тонн зерновых культур. Еще два объекта функционируют в Нижнеломовском и Наровчатском районах.

Приобретение третьего завода обусловлено расширением проекта «Дамате» по производству мяса индейки до 207 тысяч тонн в год. На объекте по специальным рецептурам будут производить сбалансированный гранулированный корм для индейки.

«Производство комбикормов – важный этап в вертикально—интегрированной структуре выращивания индейки. Расширение мощностей позволит нам гарантировать стабильность в обеспечении птицы качественными кормами собственного производства в соответствии с контролируемыми рационами. Поэтому мы соблюдаем темп увеличения поголовья и сопоставимый рост кормопроизводства», - прокомментировал сделку генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

Объект состоит из отделения приемки и весовых, комбикормового цеха, склада напольного хранения. На заводе предусмотрены линии приемки, очистки и сушки зерна, дробления зерновых и шротов, дозирования, смешивания и гранулирования. Удачное расположение шемышейского завода по отношению к производственным активам «Дамате» позволяет элеватору принимать и отгружать сырье с различных видов транспорта.

В настоящее время на заводе трудятся 70 работников. Предпочтение при трудоустройстве отдавали кандидатам среди местных жителей.