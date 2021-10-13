Вирусолог рассказал, поможет ли прививка от гриппа облегчить течение ковида

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог Центра им. Гамалеи Виктор Зуев считает, что вакцинация от гриппа не снижает тяжесть течения коронавируса. Поэтому, по его словам, необходимо делать прививку двумя разными препаратами.

«При вакцинации в организм человека вводят антитела, и иммунная реакция формируется на тот антиген, который ввели. Если человек был привит от гриппа, едва ли коронавирусное заражение будет протекать легче, это же разные антигены. Не думаю, что добавление в организм антител против гриппа будет облегчать течение болезни коронавируса», - уточнил эксперт.

Виктор Зуев отметил, что в том числе по этой причине весь мир с таким вниманием наблюдает за тем, какие новые штаммы коронавируса появляются. Необходимо убедиться, работают ли против них существующие вакцины, созданные под определенные варианты вирусов, сообщают «Известия».

«У каждого нового штамма что-то усиливается. «Дельта»-штамм, например, более патогенный, чем штамм «Альфа», который появился в конце 2019 года. Поэтому все мы вздохнули с облегчением, когда глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» эффективен против штамма «Дельта», — добавил вирусолог.

Он также отметил, что после прививки от гриппа рекомендует подождать как минимум две-три недели, прежде чем вакцинироваться от коронавируса. Последствия единовременного введения обеих вакцин еще изучаются.