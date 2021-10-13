14:10
13.10.2021г.
Вирусолог рассказал, поможет ли прививка от гриппа облегчить течение ковида

Вирусолог рассказал, поможет ли прививка от гриппа облегчить течение ковида

Ср, 13.10.21 13:21
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Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог Центра им. Гамалеи Виктор Зуев считает, что вакцинация от гриппа не снижает тяжесть течения коронавируса. Поэтому, по его словам, необходимо делать прививку двумя разными препаратами.

«При вакцинации в организм человека вводят антитела, и иммунная реакция формируется на тот антиген, который ввели. Если человек был привит от гриппа, едва ли коронавирусное заражение будет протекать легче, это же разные антигены. Не думаю, что добавление в организм антител против гриппа будет облегчать течение болезни коронавируса», - уточнил эксперт.

Виктор Зуев отметил, что в том числе по этой причине весь мир с таким вниманием наблюдает за тем, какие новые штаммы коронавируса появляются. Необходимо убедиться, работают ли против них существующие вакцины, созданные под определенные варианты вирусов, сообщают «Известия».

«У каждого нового штамма что-то усиливается. «Дельта»-штамм, например, более патогенный, чем штамм «Альфа», который появился в конце 2019 года. Поэтому все мы вздохнули с облегчением, когда глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» эффективен против штамма «Дельта», — добавил вирусолог.

Он также отметил, что после прививки от гриппа рекомендует подождать как минимум две-три недели, прежде чем вакцинироваться от коронавируса. Последствия единовременного введения обеих вакцин еще изучаются.

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06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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