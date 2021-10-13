13 октября Олимпийскую аллею начнут обрабатывать от клещей

Пензенцев предупреждают о том, что на протяжении нескольких дней Олимпийская аллея будет закрыта на осеннюю акарицидную обработку.
Как сообщает пресс-служба мэрии, дезинсекция начнется 13 октября в 21 час. Лесопарковую зону вновь откроют с 8 утра 17 числа.
Администрация центрального парка им. В.Г. Белинского приносит извинения за временные неудобства.
Согласно информации на сайте госзакупок, работы выполнят за 262 757,5 рублей. Планируется обработать зону вдоль дорожек на Олимпийской аллее площадью 86,15 гектаров.