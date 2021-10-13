Пензячка купила конфеты с ползающей начинкой

Жительница Пензы решила полакомиться халвой, но обнаружила в упаковке неприятный сюрприз. Об этом она рассказала в соцсети.

Видео с мерзкой находкой женщина опубликовала в группе во «ВКонтакте». Она уточнила, что купила лакомство в сетевом магазине на улице Луначарского, 28. Внутри халвы ползала белая личинка.

«Не покупайте эти конфеты», - посоветовала пензячка.

Пользователи в комментариях принялись шутить о том, что «это белковый бонус», «конфетка с мясом», «полезно», «бесплатная добавка». Некоторые посоветовали горожанке отнести покупку обратно в магазин или обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.