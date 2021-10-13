14:10
13.10.2021г.
Олег Мельниченко оценил ход строительства детсада в Засечном

Олег Мельниченко оценил ход строительства детсада в Засечном

Ср, 13.10.21 13:59
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13 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко осмотрел объект в селе Засечном.

Как сообщает пресс-центр облправительства, детсад на 120 мест (из них 40 ясельных) стоимостью более 127 миллионов рублей начали возводить в марте. На сегодняшний день готовность – более 60%, его планируется сдать в декабре, с опережением графика.

На объекте ежедневно работают 50 человек, идут работы по устройству кровли, покраске фасада, внутренней отделке помещений.

«В рамках нацпроекта «Демография» мы строим четыре детсада – в Пензенском, Лунинском, Нижнеломовском и Белинском районах. Эти объекты подойдут к сдаче в декабре, готовность их достаточно высока. До конца года в Пензенской области мы создадим около 730 дополнительных мест в детских учреждениях - ясельные и дошкольные группы», - рассказал губернатор.

По словам Олега Владимировича, в микрорайоне Спутник также должна появиться новая школа.

«В бюджет 2022-2024 годов вошла школа на 2,5 тысячи мест. В ближайшее время бюджет будет принят и здесь начнется работа, проектно-сметная документация уже готова. Пока сдача школы в эксплуатацию намечена на 2024 год, но, думаю, получится сделать это гораздо раньше, в 2023-м. Городу Спутнику очень нужна новая школа, чтобы детям не приходилось учиться в несколько смен, чтобы процесс обучения был организован грамотно», - отметил глава региона.

«Очень важно для реализации социально значимых проектов соглашение по инженерной инфраструктуре, заключенное между Пензенской областью и компанией «Дом.РФ». Мы бились над решением проблемы реконструкции коллектора почти 10 лет, пока Олег Владимирович не решил этот вопрос», - сказал генеральный директор холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.

Олег Мельниченко подчеркнул, что теперь придется работать еще больше, в том числе с федеральными структурами, «чтобы максимально вписать социально важные объекты в федеральные программы».

Источник фотографии: https://pnzreg.ru/news/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya/343601/
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06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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