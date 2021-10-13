В Пензенской области в четверг ожидается сильный ветер

В четверг будет облачно с прояснениями. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15-18 метров ву секунду.

Температура воздуха ночью составит плюс 3-8 градусов, днем ожидается плюс 10-15 градусов.

Спасатели рекомендуют в непогоду, по возможности, не выходить из дома. Если сильный ветер застал на улице, не нужно прятаться около зданий, рекламных щитов, остановочных павильонов и линий электропередач, так как это может быть опасно для жизни.