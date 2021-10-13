Пензенский кардиолог рассказала об особенностях тренировок после коронавируса

Врач-кардиолог пензенской клинической больницы им. Н.Н. Бурденко Екатерина Шиготарова в своем Instagram-аккаунте рассказала подписчикам об особенностях занятий спортом для людей, переболевших коронавирусом.

Врач отметила, что после этой болезни до 78% людей сталкиваются с изменениями в миокарде, когда делают МРТ. Среди симптомов, на которые следует обратить внимание, - боль/заложенность в груди, одышка, учащенное сердцебиение и перебои в работе сердца. Особенно осторожными должны быть люди, которые занимаются спортом – как профессионально, так и на любительском уровне.

Перед возобновлением тренировок всем спортсменам рекомендуется сделать ЭКГ, УЗИ сердца и сдать анализ крови на маркеры повреждения миокарда.

«Если все хорошо - постепенное возобновление тренировок, начиная с низкоинтенсивных, через 10-14 дней после полного выздоровления. Если что-то настораживает - рассмотреть вопрос проведения МРТ сердца, время возобновления тренировок выбрать индивидуально. Физическая нагрузка, которая может быть полезна в более ранний срок, - дыхательная гимнастика, индивидуально подобранный комплекс ЛФК (лечебной физкультуры), прогулки на свежем воздухе», - порекомендовала Екатерина Шиготарова.

Она подчеркнула, что слишком ранний возврат тренировок и их высокая интенсивность после коронавируса несут реальную угрозу жизни и здоровью.

«Тренеры, спрашивайте своих подопечных, переносили ли они коронавирус, как болели, когда выздоровели, и вам не придется прыгать вокруг них с нашатырем и вызывать скорую», - подчеркнула кардиолог.





