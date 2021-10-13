Сбер выступил партнером чемпионата и первенства России по эстетической гимнастике, Всероссийских соревнований «Юные гимнастки» и состязаний среди студентов. Они проходили в Пензе на базе дворца спорта «Буртасы».

С 9 по 12 октября спортсмены разных возрастных категорий представили свои программы и поборолись за звание лучших команд России. По результатам соревнований сформируют сборную России по эстетической гимнастике, которая примет участие чемпионате и первенстве мира в Хельсинки. Они пройдут 19-21 ноября.

По словам управляющей Пензенским отделением ПАО «Сбербанк» Марины Дементьевой, Сбер внимательно относится к проектам, направленным на спорт и поддержку здорового образа жизни.

«Чемпионат, несомненно, является прекрасной возможностью проявить себя для многих талантливых и увлеченных спортом ребят. При этом его задачами являются не только демонстрация спортивной подготовки и высокие результаты. Участие в турнире - это, прежде всего, прекрасная возможность для ребят из разных регионов познакомиться и пообщаться друг с другом, завести новых друзей», - отметила она.

«Со Сбером нас связывают очень длительные отношения. Каждый год мы встречаемся на «Зеленом марафоне», куда я прихожу поддержать участников, выступаю с напутственными словами на правах олимпийской чемпионки. Сегодня Сбер поддерживает соревнования с моими воспитанниками, за что ему огромное спасибо!» - сказала президент региональной федерации эстетической гимнастики Евгения Бочкарева.