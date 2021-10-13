17:08
13.10.2021г.
Жители Пензы пожаловались на состояние моста на проспекте Победы

Жители Пензы пожаловались на состояние моста на проспекте Победы

Ср, 13.10.21 14:49
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Держитесь подальше от перил, чтобы не получить травмы и даже сохранить жизнь. Пензенцев пугает состояние одной их пешеходных дорожек моста, соединяющего проспект Победы и улицу Ленина. Некоторое время назад, там отремонтировали проезжую часть. Автомобилисты рады, а вот о тех, кто привык передвигаться на своих двоих, похоже забыли.

«Я вот еле хожу, но по этому мосту вообще жуткое дело. Тут такие дыры, штыри торчат, что можно сломать руку, ногу, голову, туда можно улететь», - сообщила жительница города Пензы Тамара Гостяева.

Чтобы попасть на проспект Победы, Тамаре Гостяевой, живущей на улице Ленина, нужно пересечь мост. А это каждый раз испытание сил и нервов пенсионерки. Во многих местах края пешеходной дорожки обвалились, обнажив арматуру.

«Страшно. Сейчас вот мне старой, без 4-ех 90. Ногой упадешь и не встанешь. Это вот могут отремонтировать, но никто внимания не обращает», - прокомментировала жительница города Пензы Нина Ларькина.

Зато пешеходы уже сейчас с тревогой ожидают прихода зимы с гололедицей. Ведь, чтобы, поскользнувшись не упасть, надежнее было бы идти вдоль ограждения. На деле же это очень рискованно.

«Наверное, будут жертвы, я думаю, если такое вот состояние моста. Не успеешь никого поймать. В общем жуткое дело у нас творится. Что-то не хочется, чтобы так было», - отметила Тамара Гостяева

С просьбой помочь в решении проблемы, Тамара Георгиевна обратилась в региональной отделение Общероссийского народного фронта. Прибыв на место, его представители лично убедились, что все им рассказанное - правда.

Представители ОНФ сделали несколько фотографий. Они будут использованы при подготовке отчета о результатах выезда на мост.

«Разумеется, такое состояние ограждающих конструкций просто недопустимо, создает угрозу реальную жизни и здоровью граждан. Нарушения явные всех ГОСТов, стандартов. Необходимо обращаться в уполномоченные органы», - отметила эксперт ОНФ Юлия Белякова, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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