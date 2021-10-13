Жители Пензы пожаловались на состояние моста на проспекте Победы

«Я вот еле хожу, но по этому мосту вообще жуткое дело. Тут такие дыры, штыри торчат, что можно сломать руку, ногу, голову, туда можно улететь», - сообщила жительница города Пензы Тамара Гостяева.
Чтобы попасть на проспект Победы, Тамаре Гостяевой, живущей на улице Ленина, нужно пересечь мост. А это каждый раз испытание сил и нервов пенсионерки. Во многих местах края пешеходной дорожки обвалились, обнажив арматуру.
«Страшно. Сейчас вот мне старой, без 4-ех 90. Ногой упадешь и не встанешь. Это вот могут отремонтировать, но никто внимания не обращает», - прокомментировала жительница города Пензы Нина Ларькина.
Зато пешеходы уже сейчас с тревогой ожидают прихода зимы с гололедицей. Ведь, чтобы, поскользнувшись не упасть, надежнее было бы идти вдоль ограждения. На деле же это очень рискованно.
«Наверное, будут жертвы, я думаю, если такое вот состояние моста. Не успеешь никого поймать. В общем жуткое дело у нас творится. Что-то не хочется, чтобы так было», - отметила Тамара Гостяева
С просьбой помочь в решении проблемы, Тамара Георгиевна обратилась в региональной отделение Общероссийского народного фронта. Прибыв на место, его представители лично убедились, что все им рассказанное - правда.
Представители ОНФ сделали несколько фотографий. Они будут использованы при подготовке отчета о результатах выезда на мост.
«Разумеется, такое состояние ограждающих конструкций просто недопустимо, создает угрозу реальную жизни и здоровью граждан. Нарушения явные всех ГОСТов, стандартов. Необходимо обращаться в уполномоченные органы», - отметила эксперт ОНФ Юлия Белякова, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.