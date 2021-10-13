17:08
13.10.2021г.
Tele2 подготовила для пензенцев новые предложения от партнеров

Tele2 подготовила для пензенцев новые предложения от партнеров

Ср, 13.10.21 15:26
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Tele2 продолжает развивать уникальные партнерские проекты. Оператор вновь обновил предложения в рамках программы лояльности «Больше». Например, пензенские клиенты Tele2 смогут получить пиццу со скидкой.

Tele2 предлагает выгодные бонусы в популярных категориях. В рамках программы лояльности «Больше» абоненты оператора могут получить подарки, скидки и кешбэк на товары и услуги от федеральных и локальных партнеров компании. Список предложений регулярно обновляется.

Так, пензенцы смогут порадовать себя и своих близких в сети пиццерий «Додо Пицца». При предъявлении специального промокода клиенты Tele2 получат скидку 30% на любую пиццу в ресторане. Также акция действует при заказе на сумму от 465 рублей на доставку.

Помимо прочего, абоненты Tele2 в Пензе смогут получить 7 дней посещения тренажерного зала UNI-GYM всего за 350 рублей, а после пробного периода приобрести годовой абонемент по специальной цене 6700 рублей в один из фитнес-клубов сети.

Клиентам оператора доступны и другие выгодные предложения от федеральных партнеров. Например, скидка 15% на онлайн-шопинг в магазине «Дочки-Сыночки», а также скидки до 15% на товары из специальной подборки OZON. Еще участники программы лояльности могут получить скидки до 25% в магазинах «Лента» и до 40% при заказе от 1000 рублей в интернет-магазинах SEPHORA и «ИЛЬ ДЕ БОТЭ».

Узнать подробнее об условиях и воспользоваться привилегиями от партнеров оператора клиенты могут в приложении «Мой Tele2» или на сайте программы. Для этого нужно выбрать интересующий подарок и нажать кнопку «Активировать». После этого абоненту придет SMS-сообщение с промокодом, который необходимо указать при оформлении онлайн-заказов или сообщить в точках партнеров.

Возрастные ограничения - 16+.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией Tele2
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
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08.09.2021 16:45
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06.09.2021 17:19
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26.08.2021 15:30
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19.08.2021 08:00
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16.08.2021 19:16
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06.08.2021 10:01
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