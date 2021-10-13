Tele2 подготовила для пензенцев новые предложения от партнеров

Tele2 предлагает выгодные бонусы в популярных категориях. В рамках программы лояльности «Больше» абоненты оператора могут получить подарки, скидки и кешбэк на товары и услуги от федеральных и локальных партнеров компании. Список предложений регулярно обновляется.

Так, пензенцы смогут порадовать себя и своих близких в сети пиццерий «Додо Пицца». При предъявлении специального промокода клиенты Tele2 получат скидку 30% на любую пиццу в ресторане. Также акция действует при заказе на сумму от 465 рублей на доставку.

Помимо прочего, абоненты Tele2 в Пензе смогут получить 7 дней посещения тренажерного зала UNI-GYM всего за 350 рублей, а после пробного периода приобрести годовой абонемент по специальной цене 6700 рублей в один из фитнес-клубов сети.

Клиентам оператора доступны и другие выгодные предложения от федеральных партнеров. Например, скидка 15% на онлайн-шопинг в магазине «Дочки-Сыночки», а также скидки до 15% на товары из специальной подборки OZON. Еще участники программы лояльности могут получить скидки до 25% в магазинах «Лента» и до 40% при заказе от 1000 рублей в интернет-магазинах SEPHORA и «ИЛЬ ДЕ БОТЭ».

Узнать подробнее об условиях и воспользоваться привилегиями от партнеров оператора клиенты могут в приложении «Мой Tele2» или на сайте программы. Для этого нужно выбрать интересующий подарок и нажать кнопку «Активировать». После этого абоненту придет SMS-сообщение с промокодом, который необходимо указать при оформлении онлайн-заказов или сообщить в точках партнеров.

Возрастные ограничения - 16+.