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13.10.2021г.
Расширен список групп пензенцев, кому показана обязательная вакцинация

Расширен список групп пензенцев, кому показана обязательная вакцинация

Ср, 13.10.21 14:57
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На сайте регионального управления Роспотребнадзора опубликовали документ, вносящий изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Пензенской области.

Отмечается, что эпидситуация в субъекте остается неблагополучной, коэффициент распространения достиг 1,08. Суточный прирост числа заболевших составляет 300. Поэтому было принято решение ужесточить существующие ограничения.

Так, дополнен список групп жителей, кому показана обязательная вакцинация. В нее вошли:

- сотрудники промышленных предприятий, в том числе пищевой промышленности;

- работники сферы сотовой связи;

- культурных выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов;

- цирков, зоопарков, мастер-классов;

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей;

- юридических, типографских услуг;

- аптек и ветеринарных организаций;

- клининговых компаний;

- гостиничных, туристических услуг;

- физкультурных, спортивных мероприятий;

- услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

- ритуальных услуг;

- услуг по техническому обслуживанию и ремонту авто;

- услуг охранных предприятий;

- доставки, курьерских услуг;

- СМИ;

- волонтеры.

Также привиться теперь обязаны не только госслужащие, но и чиновники муниципального уровня, работники органов власти и подведомственных им организаций, а также муниципальные и областные депутаты.

Первая часть списка утверждена постановлением 7 октября, его можно прочитать ЗДЕСЬ.  

Кроме того, сдвигаются сроки проведения прививок: по первому компоненту – с 15 ноября они переносятся на 1 число, по второму – с 15 декабря на 1-е.

Всего должно быть привито не менее 80% сотрудников. Тех, кто не привьется в установленные сроки, согласно документу, требуется перевести на дистанционный режим или отстранить от работы.

Полный текст документа доступен по ссылке

 

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«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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