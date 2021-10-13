Расширен список групп пензенцев, кому показана обязательная вакцинация

На сайте регионального управления Роспотребнадзора опубликовали документ, вносящий изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Пензенской области.
Отмечается, что эпидситуация в субъекте остается неблагополучной, коэффициент распространения достиг 1,08. Суточный прирост числа заболевших составляет 300. Поэтому было принято решение ужесточить существующие ограничения.
Так, дополнен список групп жителей, кому показана обязательная вакцинация. В нее вошли:
- сотрудники промышленных предприятий, в том числе пищевой промышленности;
- работники сферы сотовой связи;
- культурных выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов;
- цирков, зоопарков, мастер-классов;
- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей;
- юридических, типографских услуг;
- аптек и ветеринарных организаций;
- клининговых компаний;
- гостиничных, туристических услуг;
- физкультурных, спортивных мероприятий;
- услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации;
- ритуальных услуг;
- услуг по техническому обслуживанию и ремонту авто;
- услуг охранных предприятий;
- доставки, курьерских услуг;
- СМИ;
- волонтеры.
Также привиться теперь обязаны не только госслужащие, но и чиновники муниципального уровня, работники органов власти и подведомственных им организаций, а также муниципальные и областные депутаты.
Первая часть списка утверждена постановлением 7 октября, его можно прочитать ЗДЕСЬ.
Кроме того, сдвигаются сроки проведения прививок: по первому компоненту – с 15 ноября они переносятся на 1 число, по второму – с 15 декабря на 1-е.
Всего должно быть привито не менее 80% сотрудников. Тех, кто не привьется в установленные сроки, согласно документу, требуется перевести на дистанционный режим или отстранить от работы.
Полный текст документа доступен по ссылке.