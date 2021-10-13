Расширен список групп пензенцев, кому показана обязательная вакцинация

На сайте регионального управления Роспотребнадзора опубликовали документ, вносящий изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Пензенской области.

Отмечается, что эпидситуация в субъекте остается неблагополучной, коэффициент распространения достиг 1,08. Суточный прирост числа заболевших составляет 300. Поэтому было принято решение ужесточить существующие ограничения.

Так, дополнен список групп жителей, кому показана обязательная вакцинация. В нее вошли:

- сотрудники промышленных предприятий, в том числе пищевой промышленности;

- работники сферы сотовой связи;

- культурных выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов;

- цирков, зоопарков, мастер-классов;

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей;

- юридических, типографских услуг;

- аптек и ветеринарных организаций;

- клининговых компаний;

- гостиничных, туристических услуг;

- физкультурных, спортивных мероприятий;

- услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

- ритуальных услуг;

- услуг по техническому обслуживанию и ремонту авто;

- услуг охранных предприятий;

- доставки, курьерских услуг;

- СМИ;

- волонтеры.

Также привиться теперь обязаны не только госслужащие, но и чиновники муниципального уровня, работники органов власти и подведомственных им организаций, а также муниципальные и областные депутаты.

Первая часть списка утверждена постановлением 7 октября, его можно прочитать ЗДЕСЬ.

Кроме того, сдвигаются сроки проведения прививок: по первому компоненту – с 15 ноября они переносятся на 1 число, по второму – с 15 декабря на 1-е.

Всего должно быть привито не менее 80% сотрудников. Тех, кто не привьется в установленные сроки, согласно документу, требуется перевести на дистанционный режим или отстранить от работы.

Полный текст документа доступен по ссылке.



