Театральный фестиваль актеров-инвалидов по зрению «Сплетение» пройдет в режиме онлайн

Межрегиональный театральный социальный фестиваль «Сплетение» пройдет в режиме онлайн, сообщили организаторы. В нем примут участие актеры-инвалиды по зрению из Москвы, Пензы, Саратова и Ярославля.

«Подобный фестиваль проходит в Пензе впервые. Поскольку все ребята хотели контакта с другими актерами: посмотреть, услышать, как это сделано в других театрах, пообщаться вживую с актерами, режиссерами, мы и задумали провести такой фестиваль в Пензе. Но когда 4 октября все уже были на низком старте, пришло известие о том, что в регионе запретили массовые мероприятия, и поэтому единственным способом для нашего фестиваля было уйти в онлайн. Все трансляции теперь будут проходить в интернете из городов-участников», - сообщил координатор проекта «Творчество и спорт для людей с проблемами зрения» Александр Еременко.

Значимой потерей для фестиваля стало именно изменение формата: из очного - в заочный. Подготовка актеров к выступлению на сцене, ожидание оваций и теплой, живой поддержки зала, как награды за трудную работу над ролью, остались в прошлом, о чем сожалеют как организаторы фестиваля, так и сами актеры.

«Я расстроился, мы много готовились, прошло столько репетиций.… Хотелось почувствовать дыхание публики, ощутить присутствие зала, а тут получается, что уходим в онлайн. С другой стороны, это все-таки лучше, чем совсем ничего», - делится актер театральной студии «ПРО-Зрение» Олег Карев.

Как отмечают организаторы фестиваля, демонстрация подобных театральных спектаклей позволяет обратить внимание общественности на возможности полноценного взаимодействия инвалидов по зрению с людьми без ограничений по здоровью при создании театральной инклюзии.

«Сейчас про нас говорят «люди с ограниченными возможностями», но это не так. Все-таки, думаю, это не про ограниченные возможности, а про чуть более расширенные потребности. А так мы можем все. Театр – это все-таки новые знакомства, перевоплощение, познание себя, что-то меняется в тебе, может быть, даже театр – это новая жизнь», - размышляет Олег Карев.

Члены жюри фестиваля, уже наблюдавшие за игрой актеров на сцене, отмечают, что изначально даже не могли поверить в то, что перед ними незрячие или слабовидящие люди.

«Когда я в первый раз зашла посмотреть спектакль, мне сказали, что у нас идет «Банкрот» в малом зале. Я зашла и сначала не поняла, что актеры все плохо видят, ибо я увидела красавцев, увидела, как все они ходят, как они живут на сцене. Они так здорово и органично это все делали, вам большие аплодисменты», - делится впечатлениями участница жюри, Народная артистка Российской Федерации Галина Репная.

В рамках фестиваля состоится показ спектаклей «Не покидай меня» театра-студии «Комедианты» (г. Ярославль), «Чеховская кварта» театра «Оптимист» (г. Саратов), «Банкрот» театральной студии «ПРО-Зрение» (г. Пенза), «Просто я живу театром» театра «Внутреннее зрение» (г. Москва) и фантазии по стихам Н. Гумилева и А. Ахматовой литературно-музыкального дуэта «Совпадение» (г. Москва).

Трансляция мероприятий фестиваля будет организована на канале «Творчество и спорт для незрячих», платформа YouTube. Время трансляций уточняйте на сайте: TISREG.RU.

Возрастные ограничения – 12+.

Анастасия Коноплянкина