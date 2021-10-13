17:08
13.10.2021г.
Театральный фестиваль актеров-инвалидов по зрению «Сплетение» пройдет в режиме онлайн

Театральный фестиваль актеров-инвалидов по зрению «Сплетение» пройдет в режиме онлайн

Ср, 13.10.21 15:35
Просмотров: 258

Межрегиональный театральный социальный фестиваль «Сплетение» пройдет в режиме онлайн, сообщили организаторы. В нем примут участие актеры-инвалиды по зрению из Москвы, Пензы, Саратова и Ярославля.

«Подобный фестиваль проходит в Пензе впервые. Поскольку все ребята хотели контакта с другими актерами: посмотреть, услышать, как это сделано в других театрах, пообщаться вживую с актерами, режиссерами, мы и задумали провести такой фестиваль в Пензе. Но когда 4 октября все уже были на низком старте, пришло известие о том, что в регионе запретили массовые мероприятия, и поэтому единственным способом для нашего фестиваля было уйти в онлайн. Все трансляции теперь будут проходить в интернете из городов-участников», - сообщил координатор проекта «Творчество и спорт для людей с проблемами зрения» Александр Еременко.

Значимой потерей для фестиваля стало именно изменение формата: из очного - в заочный. Подготовка актеров к выступлению на сцене, ожидание оваций и теплой, живой поддержки зала, как награды за трудную работу над ролью, остались в прошлом, о чем сожалеют как организаторы фестиваля, так и сами актеры.

«Я расстроился, мы много готовились, прошло столько репетиций.… Хотелось почувствовать дыхание публики, ощутить присутствие зала, а тут получается, что уходим в онлайн. С другой стороны, это все-таки лучше, чем совсем ничего», - делится актер театральной студии «ПРО-Зрение» Олег Карев.

Как отмечают организаторы фестиваля, демонстрация подобных театральных спектаклей позволяет обратить внимание общественности на возможности полноценного взаимодействия инвалидов по зрению с людьми без ограничений по здоровью при создании театральной инклюзии.

«Сейчас про нас говорят «люди с ограниченными возможностями», но это не так. Все-таки, думаю, это не про ограниченные возможности, а про чуть более расширенные потребности. А так мы можем все. Театр – это все-таки новые знакомства, перевоплощение, познание себя, что-то меняется в тебе, может быть, даже театр – это новая жизнь», - размышляет Олег Карев.

Члены жюри фестиваля, уже наблюдавшие за игрой актеров на сцене, отмечают, что изначально даже не могли поверить в то, что перед ними незрячие или слабовидящие люди.

«Когда я в первый раз зашла посмотреть спектакль, мне сказали, что у нас идет «Банкрот» в малом зале. Я зашла и сначала не поняла, что актеры все плохо видят, ибо я увидела красавцев, увидела, как все они ходят, как они живут на сцене. Они так здорово и органично это все делали, вам большие аплодисменты», - делится впечатлениями участница жюри, Народная артистка Российской Федерации Галина Репная.

В рамках фестиваля состоится показ спектаклей «Не покидай меня» театра-студии «Комедианты» (г. Ярославль), «Чеховская кварта» театра «Оптимист» (г. Саратов), «Банкрот» театральной студии «ПРО-Зрение» (г. Пенза), «Просто я живу театром» театра «Внутреннее зрение» (г. Москва) и фантазии по стихам Н. Гумилева и А. Ахматовой литературно-музыкального дуэта «Совпадение» (г. Москва).

Трансляция мероприятий фестиваля будет организована на канале «Творчество и спорт для незрячих», платформа YouTube. Время трансляций уточняйте на сайте: TISREG.RU.

Возрастные ограничения – 12+.

Анастасия Коноплянкина 

Источник фотографии: фото из архива "Пенза-Пресс"
Читайте также:
Зеленый Город Спутник — заслуга застройщика
16:32
Названы сроки завершения реконструкции детской железной дороги в Пензе
16:14
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
«Поколение маленьких императоров» и необычные места в Китае. Пензячка рассказала о жизни в Шанхае
16.08.2021 19:16
Как подготовить ребенка к школе: советы от пензенского педагога
06.08.2021 10:01
Выпускники-иностранцы пензенского вуза рассказали о ковиде за рубежом и вакцинации заграничным препаратом
29.07.2021 19:03
Пышные платья, фартуки и гетры: пензячка рассказала о японском стиле «Лолита»
29.07.2021 11:23

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс