Кого из пензенцев обязали вакцинироваться от коронавируса. Список

Информагентство публикует полный список сфер деятельности, представителям которых на территории Пензенской области необходимо получить первую прививку от коронавируса не позднее 1 ноября и полностью завершить вакцинацию до 1 декабря. Дополнения в постановления 13 октября внес главный санитарный врач региона Михаил Перекусихин.

Так, согласно измененному постановлению главного государственного санитарного врача по Пензенской области, необходимо привиться группам жителей, чья работа связана со сферами:



- торговли продовольственными и непродовольственными товарами;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, парикмахерских и иных;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций;

- организаций, оказывающих услуги почтовой связи,

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- с государственной гражданской службой Пензенской области;

- промышленных предприятий, в том числе пищевой промышленности;

- сферы сотовой связи;

- культурных выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов;

- цирков, зоопарков, мастер-классов;

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей;

- юридических, типографских услуг;

- аптек и ветеринарных организаций;

- клининговых компаний;

- гостиничных, туристических услуг;

- физкультурных, спортивных мероприятий;

- услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

- ритуальных услуг;

- услуг по техническому обслуживанию и ремонту авто;

- услуг охранных предприятий;

- доставки, курьерских услуг;

- СМИ;

- волонтеры.

Кроме того, привиться обязаны госслужащие, чиновники муниципального уровня, работники органов власти и подведомственных им организаций, а также муниципальные и областные депутаты.

Согласно постановлению, тех, кто не сможет привиться в установленные сроки, отстранят от работы или переведут на дистанционку.

Тех, кто не привьется в установленные сроки, согласно документу, требуется перевести на дистанционный режим. Это не касается людей, имеющих противопоказания к прививке.