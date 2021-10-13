Кого из пензенцев обязали вакцинироваться от коронавируса. Список

Так, согласно измененному постановлению главного государственного санитарного врача по Пензенской области, необходимо привиться группам жителей, чья работа связана со сферами:
- торговли продовольственными и непродовольственными товарами;
- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, парикмахерских и иных;
- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
- общественного питания;
- клиентских подразделений финансовых организаций;
- организаций, оказывающих услуги почтовой связи,
- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
- транспорта общего пользования, такси;
- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;
- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
- с государственной гражданской службой Пензенской области;
- промышленных предприятий, в том числе пищевой промышленности;
- сферы сотовой связи;
- культурных выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов;
- цирков, зоопарков, мастер-классов;
- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей;
- юридических, типографских услуг;
- аптек и ветеринарных организаций;
- клининговых компаний;
- гостиничных, туристических услуг;
- физкультурных, спортивных мероприятий;
- услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации;
- ритуальных услуг;
- услуг по техническому обслуживанию и ремонту авто;
- услуг охранных предприятий;
- доставки, курьерских услуг;
- СМИ;
- волонтеры.
Кроме того, привиться обязаны госслужащие, чиновники муниципального уровня, работники органов власти и подведомственных им организаций, а также муниципальные и областные депутаты.
Согласно постановлению, тех, кто не сможет привиться в установленные сроки, отстранят от работы или переведут на дистанционку.
Тех, кто не привьется в установленные сроки, согласно документу, требуется перевести на дистанционный режим. Это не касается людей, имеющих противопоказания к прививке.