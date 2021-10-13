Пензенец погиб после того, как потревожил соседа

По данным следствия, действия разворачивались квартире на улице Ульяновской днем 10 октября. 31-летний мужчина постучался в комнату к пьяному соседу, тот открыл. Первый начал что-то высказывать собеседнику. В итоге прошли на общую кухню и продолжили ссориться. Мужчина схватил нож и несколько раз вонзил его в обидчика.

Потерпевший скончался на месте происшествия. Мужчину заключили под стражу Расследование продолжается.