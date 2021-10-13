Названы сроки завершения реконструкции детской железной дороги в Пензе

Так, первый этап реконструкции завершат уже в декабре этого года. Будут выполнены работы по прокладке подземных коммуникаций на всем полигоне магистрали, возведение каркасов зданий посадочного павильона станции «Пионерская», поста управления движения и фундамента депо. Также возводят пешеходную эстакаду.

Второй этап работ предусматривает строительство депо, укладку путей, монтаж устройств связи и системы управления движением поездов, возведение железнодорожных станций и технопарка, где будут располагаться лектории. Каждый день учебный центр будет принимать до 100 школьников.

Полностью завершить реконструкцию планируется в декабре 2023 года.