Зеленый Город Спутник — заслуга застройщика

Город Спутник — микрорайон с прекрасной экологией. Чистый воздух — залог хорошего самочувствия 40 тысяч местных жителей. И в этом есть заслуга застройщика.





Ежегодно строительный холдинг «Термодом» напрямую или через управляющие компании высаживает в Спутнике тысячи деревьев и кустарников. Их покупают или выращивают в собственном питомнике.

Живые изгороди, цветущие кустарники, деревья разнообразных пород — десятки тысяч лунок под них вырыто по всей территории микрорайона начиная с самого первого года строительства Спутника. Только за неполный 2021-й год местная флора подросла на четыре тысячи единиц. Но и это далеко не все, ведь застройщик продолжает активно озеленять. Сирень, рябины, ели — во дворах, вдоль дорог и на набережной.

Благодаря «Термодому» Город Спутник и дальше останется одним из зеленых микрорайонов Пензенской области.