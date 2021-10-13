В нескольких районах Пензенской области не будет электричества

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неплановых работ будет приостановлено электроснабжение в нескольких районах.
Они будут проводиться по графику:
14 октября с 9:00 до 17:00
Пензенский район:
г. Пенза (ул. 40 лет Октября, 2,3,4 проезд 40 лет Октября, Бухарская).
15 октября с 9:00 до 17:00
Башмаковский район:
с. Рудовка (ул. Центральная)
с. Петровское (ул. Центральная, Казаковка).
Каменский район:
г. Каменка (ул. Гражданская).
Нижнеломовский район:
с. Верхний Ломов (ул. Ленина, Садовая, Мичурина, Школьный пер., Ленинский пер., Школьная пл., Советская пл.).
Наровчатский район:
с. Н.Пичуры (ул. Центральная);
с. Наровчат (ул. Белинского, Строительная);
с. Малая Кавендра (ул. Садовая).
Пачелмский район:
п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина)
р.п. Пачелма (ул. Чехова, Белинского, Комсомольская)
с. М.Мичкасс (ул. Школьная, Юбилейная, Октябрьская, Комсомольская, Ленина, Лесная, Б.Полевого, Новая, Молодежная);
18 октября с 9:00 до 17:00
Нижнеломовский район:
г. Нижний Ломов (ул. Винникова, Вокзальная, Гагарина, пер. Гагарина, Иванова, Кавказ, Калинина, Комарова, Комсомольская, Красноармейская, Маяковского, Набережная, Садовая, Советская пл., Южная);
с. Кривошеевка (ул. Андреева, Гагарина, Кавказ, Пионерская, Полевая, Пролетарская, Школьная, Красноармейская);
с. Пешая Слобода (ул. Грачевка, Моховая).
В связи с проведением филиалом ПАО «Россети
Волга» - «Пензаэнерго» незамедлительных ремонтных работ по устранению дефектов в целях предотвращения развития аварийных ситуаций было приостановлено электроснабжение по следующим адресам:
11 октября с 9:00 до 17:00
Сердобский район:
с. Пригородное (ул. Н-Большая; Колхозная; Юбилейная; пр. Юбилейный; пр. Н-Большой)
12 октября с 9:00 до 17:00
Сердобский район:
с. Пригородное (ул. Заречная, Счастливая, Пески-2, Чижановка, Мареновка, пер. Счастливый, пр. Ударный).
В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» аварийно-восстановительных работ было приостановлено электроснабжение по следующему графику:
13 октября с 9:00 до 17:00
Пензенский район:
г. Пенза (ул. Бийская).