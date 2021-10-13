19:48
13.10.2021г.
В нескольких районах Пензенской области не будет электричества

В нескольких районах Пензенской области не будет электричества

Ср, 13.10.21 17:19
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В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неплановых работ будет приостановлено электроснабжение в нескольких районах.

Они будут проводиться по графику:

14 октября с 9:00 до 17:00

Пензенский район:

г. Пенза (ул. 40 лет Октября, 2,3,4 проезд 40 лет Октября, Бухарская).

15 октября с 9:00 до 17:00

Башмаковский район:

с. Рудовка (ул. Центральная)

с. Петровское (ул. Центральная, Казаковка).

Каменский район:

г. Каменка (ул. Гражданская).

Нижнеломовский район:

с. Верхний Ломов (ул. Ленина, Садовая, Мичурина, Школьный пер., Ленинский пер., Школьная пл., Советская пл.).

Наровчатский район:

с. Н.Пичуры (ул. Центральная);

с. Наровчат (ул. Белинского, Строительная);

с. Малая Кавендра (ул. Садовая).

Пачелмский район:

п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина)

р.п. Пачелма (ул. Чехова, Белинского, Комсомольская)

с. М.Мичкасс (ул. Школьная, Юбилейная, Октябрьская, Комсомольская, Ленина, Лесная, Б.Полевого, Новая, Молодежная);

18 октября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

г. Нижний Ломов (ул. Винникова, Вокзальная, Гагарина, пер. Гагарина, Иванова, Кавказ, Калинина, Комарова, Комсомольская, Красноармейская, Маяковского, Набережная, Садовая, Советская пл., Южная);

с. Кривошеевка (ул. Андреева, Гагарина, Кавказ, Пионерская, Полевая, Пролетарская, Школьная, Красноармейская);

с. Пешая Слобода (ул. Грачевка, Моховая).

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети
Волга» - «Пензаэнерго» незамедлительных ремонтных работ по устранению дефектов в целях предотвращения развития аварийных ситуаций было приостановлено электроснабжение по следующим адресам:

11 октября с 9:00 до 17:00

Сердобский район:

с. Пригородное (ул. Н-Большая; Колхозная; Юбилейная; пр. Юбилейный; пр. Н-Большой)

12 октября с 9:00 до 17:00

Сердобский район:

с. Пригородное (ул. Заречная, Счастливая, Пески-2, Чижановка, Мареновка, пер. Счастливый, пр. Ударный).

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» аварийно-восстановительных работ было приостановлено электроснабжение по следующему графику:

13 октября с 9:00 до 17:00

Пензенский район:

г. Пенза (ул. Бийская).

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06.10.2021 13:28
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