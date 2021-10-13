Президентский фонд культурных инициатив подвел итоги первого грантового конкурса

В число победителей вошли восемь проектов из Пензенской области. Среди них - уникальный спектакль-концерт «Про Чувство». Это не театральная постановка в привычном виде. На сцене всего два актера и их игра сопровождается музыкальными, танцевальными и цирковыми выступлениями. Идея принадлежит Владимиру Генералову. Несколько показов уже прошли. В свой день рождения автор проекта рассказал историю его создания.

«Допустим, первый спектакль о выпускниках 1941 года не с позиции патриотизма, а у нас он такого бытового уровня. Вопрос встает в том, что выпускники 2020 и 1941 года - они одинаковые. Что тогда, что сейчас, способно ли наше поколение на подвиг. Такие отзывы были очень для меня лестные и для всех, кто участвовал, что действительно происходит трансформация какая-то, люди плакали, подходили, говорили, что нужно показывать 9 мая на праздниках», - поделился победитель конкурса президентского фонда культурных инициатив Владимир Генералов.

Основное преимущество спектакля в том, что его легко можно трансформировать, вложив новую идею, поменяв актеров и тематику. На ближайшее время запланировано несколько постановок. Подробнее о том, как идет работа над проектом в непростых условиях пандемии, узнаете из программы «Экспресс. Тема» (16+). Посмотреть ее можно на сайте телеканала.