В пензенский онкодиспансер пришли 12 новых медработников

В пензенском минздраве рассказали о том, что за последние несколько месяцев коллектив областного онкодиспансера пополнили 12 новых специалистов, часть из которых завершила обучение по целевому набору.

Среди принятых на работу в учреждение сотрудников - восемь врачей-онкологов (в том числе гематолог, патологоанатом и радиотерапевт), а также четыре средних медработника.

«Всего за шесть лет реализации нацпроекта для онкологической службы области планируется подготовить 24 врача-онколога, два детских врача-гематолога, шесть врачей-радиотерапевтов и восемь врачей-рентгенологов», - отметили в министерстве.

Напомним, в регионе проблему нехватки узкопрофильных специалистов постепенно решают за счет целевого обучения и переподготовки медиков, а также ряда социальных программ.