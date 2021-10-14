Житель Пензенского района залез в чужой дом и украл бензопилу

По словам пострадавшего владельца инструмента, кроме нее ничего ценного из дома преступник не вынес.

Приехав в деревню вспахать землю, Александр Развейкин и не ожидал, что вместо работ по хозяйству ему придется писать заявление в полицию. Из дома пропала бензопила. Мужчина признается, хранил на видном месте.

«Я приехал, завел мотоблок и увидел, что дверь сломана. Я напугался, думал, ничего себе. Пошел к той двери», - рассказал житель города Пензы Александр Развейкин.

Все засовы в доме оторвали буквально с корнем. Но, как признается мужчина, взяли только бензопилу. Хотя рядом было много других ценных инструментов: и мотоблок, и косилки, и сушилки. После заявления в полицию уже на следующий день пропажу обнаружили и привезли потерпевшему на работу.

«Сотрудники полиции ОМВД России установили личность подозреваемого в данном преступлении. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 28-летний житель Пензенского района. Он признал свою вину и в содеянном раскаялся», - сообщила следователь следственного отдела ОМВД России по Пензенскому району Алла Денисова.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит заключение под стражу на срок до шести лет, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.