Олег Мельниченко проинспектировал строительную площадку детсада в селе Засечном

Четыре дошкольных образовательных учреждения будут сданы до конца 2021 года. Новые объекты дадут возможность избежать появления очередей в детские сады. На одной из строительных площадок - в селе Засечном Пензенского района, побывал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Своих первых хозяев - 120 малышей, детский сад «Теремок» примет в феврале будущего года. А пока здесь с раннего утра и до позднего вечера кипит работа. Строительные бригады активно трудятся как внутри здания, так и снаружи. Объект планируется сдать с опережением графика.

«Одно строительство где-то на 67% завершено, ведутся отделочные работы. Также ведутся работы по благоустройству садика, устройству теневых навесов. Наружные сети проложены. Я думаю, что уже через неделю пустим отопление и будем завершать строительство, завозить оборудования», - сообщил технический директор строительной организации Сергей Юдин.

Строительную площадку в Засечном посетил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Решение проблемы дефицита мест в детских садах - одно из условий успешной реализации национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ.

Глава региона и строители обсудили проблемы, возникшие в ходе сооружения объектов социальной и образовательной инфраструктуры. Эта работа находится на постоянном контроле у губернатора.

«Четыре детских сада: в Пензенском, Лунинском, Нижнеломовском и Белинском районах. Объекты пойдут у нас к сдаче в декабре этого года. Готовность их достаточно значительная. Думаю, что до конца этого года мы создадим порядка 735 мест в дошкольных учреждениях», - поделился Олег Мельниченко.

В 2022-ом эта работа продолжится. В каких районах края начнется сооружение детсадов, будет напрямую зависеть от технического состояния уже эксплуатируемых учреждений и показателей роста рождаемости, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.