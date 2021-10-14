5:43
14.10.2021г.
Олег Мельниченко проинспектировал строительную площадку детсада в селе Засечном

Олег Мельниченко проинспектировал строительную площадку детсада в селе Засечном

Чт, 14.10.21 03:33
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Четыре дошкольных образовательных учреждения будут сданы до конца 2021 года. Новые объекты дадут возможность избежать появления очередей в детские сады. На одной из строительных площадок - в селе Засечном Пензенского района, побывал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Своих первых хозяев - 120 малышей, детский сад «Теремок» примет в феврале будущего года. А пока здесь с раннего утра и до позднего вечера кипит работа. Строительные бригады активно трудятся как внутри здания, так и снаружи. Объект планируется сдать с опережением графика.

«Одно строительство где-то на 67% завершено, ведутся отделочные работы. Также ведутся работы по благоустройству садика, устройству теневых навесов. Наружные сети проложены. Я думаю, что уже через неделю пустим отопление и будем завершать строительство, завозить оборудования», - сообщил технический директор строительной организации Сергей Юдин.

Строительную площадку в Засечном посетил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Решение проблемы дефицита мест в детских садах - одно из условий успешной реализации национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ.

Глава региона и строители обсудили проблемы, возникшие в ходе сооружения объектов социальной и образовательной инфраструктуры. Эта работа находится на постоянном контроле у губернатора.

«Четыре детских сада: в Пензенском, Лунинском, Нижнеломовском и Белинском районах. Объекты пойдут у нас к сдаче в декабре этого года. Готовность их достаточно значительная. Думаю, что до конца этого года мы создадим порядка 735 мест в дошкольных учреждениях», - поделился Олег Мельниченко.

В 2022-ом эта работа продолжится. В каких районах края начнется сооружение детсадов, будет напрямую зависеть от технического состояния уже эксплуатируемых учреждений и показателей роста рождаемости, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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