8:33
14.10.2021г.
Пензенские полицейские за неделю поймали более 1300 нарушителей масочного режима в транспорте

Пензенские полицейские за неделю поймали более 1300 нарушителей масочного режима в транспорте

Чт, 14.10.21 05:43
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Более 1300 административных протоколов составили полицейские в регионе на прошлой неделе за несоблюдение масочного режима. Однако кардинально это ситуацию не меняет - антимасочники продолжают встречаться. Это показал и очередной рейд в областном центре.

Каждый, кто выходит из автобуса - в маске. Но такое встречается не так уж часто, как хотелось бы проверяющим. Практика позывает: какой автобус ни останови - хотя бы один или два нарушителя масочного режима обязательно найдутся.

Вместо самого простого решения - вовремя прикрывать лицо защитным средством - пассажиры, не все, но многие, рискуют попасть в поле зрения полиции и, когда дело все же доходит до составления протокола, вполне правдоподобно объясняют, почему так получилось.

Есть и те, кто нарушают правила регулярно и осознанно. Так, буквально неделю назад молодой человек уже был замечен во время рейда. Тогда ему пошли навстречу и разрешили исправиться на месте. В этот раз такой поблажки не будет. Скорее всего, мужчина потеряет не только время, но и деньги.

Требования масочного режима, о которых напоминают объявления на самом транспорте, умудряются игнорировать и некоторые водители. Один из них успел надеть маску до того, как попасть в объектив телекамеры. А это означает еще один протокол, который составит полицейский.

Результат очередного рейда неутешителен: понадобилось менее часа, чтобы выявить более 20 граждан, которые легкомысленно отнеслись к ограничительным мерам на транспорте. Если не помогает профилактика, то должно помочь административное воздействие. Чем грозит попадание под всем известную статью 20.6.1, напомнили в министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей.

«Санкция статьи предусматриваем наложение административного штрафа от 1000 рублей до 30000, либо вынесение предупреждения. Решение принимает районный суд», - пояснил заместитель министра общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области Олег Курдюков, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
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