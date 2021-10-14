Пензенские полицейские за неделю поймали более 1300 нарушителей масочного режима в транспорте

Более 1300 административных протоколов составили полицейские в регионе на прошлой неделе за несоблюдение масочного режима. Однако кардинально это ситуацию не меняет - антимасочники продолжают встречаться. Это показал и очередной рейд в областном центре.

Каждый, кто выходит из автобуса - в маске. Но такое встречается не так уж часто, как хотелось бы проверяющим. Практика позывает: какой автобус ни останови - хотя бы один или два нарушителя масочного режима обязательно найдутся.

Вместо самого простого решения - вовремя прикрывать лицо защитным средством - пассажиры, не все, но многие, рискуют попасть в поле зрения полиции и, когда дело все же доходит до составления протокола, вполне правдоподобно объясняют, почему так получилось.

Есть и те, кто нарушают правила регулярно и осознанно. Так, буквально неделю назад молодой человек уже был замечен во время рейда. Тогда ему пошли навстречу и разрешили исправиться на месте. В этот раз такой поблажки не будет. Скорее всего, мужчина потеряет не только время, но и деньги.

Требования масочного режима, о которых напоминают объявления на самом транспорте, умудряются игнорировать и некоторые водители. Один из них успел надеть маску до того, как попасть в объектив телекамеры. А это означает еще один протокол, который составит полицейский.

Результат очередного рейда неутешителен: понадобилось менее часа, чтобы выявить более 20 граждан, которые легкомысленно отнеслись к ограничительным мерам на транспорте. Если не помогает профилактика, то должно помочь административное воздействие. Чем грозит попадание под всем известную статью 20.6.1, напомнили в министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей.

«Санкция статьи предусматриваем наложение административного штрафа от 1000 рублей до 30000, либо вынесение предупреждения. Решение принимает районный суд», - пояснил заместитель министра общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области Олег Курдюков, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.