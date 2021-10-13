Пензенский специалист ответит на вопросы об эндокринных заболеваниях у детей

Главный внештатный детский специалист по эндокринологическим заболеваниям министерства здравоохранения Пензенской области Алла Гринкевич в ходе прямого эфира (0+) 15 октября ответит на вопросы, связанные с эндокринными заболеваниями у детей.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, трансляция начнется в 14 часов в аккаунтах областного центра медпрофилактики в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Вопросы об изменениях в состоянии здоровья ребенка можно будет задать в чате, а также направив их заранее на адрес электронной почты: gbuz_pocmp@mail.ru, указав в теме письма «Вопрос специалисту».