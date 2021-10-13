Пензенцы могут выбрать села, где проведут высокоскоростной интернет

На портале «Госуслуги» открыли спецраздел для голосования (18+) за населенные пункты, которые в 2022 году подключат к интернету 4G. Речь о тех селах, численность жителей в которых – от 100 до 500 человек.

Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, проголосовать можно до 15 ноября. Для участия нужна подтвержденная учетная запись на портале и постоянная регистрация в регионе, за который голосует пользователь.

Также можно направить обычное письмо в адрес Минцифры, в нем нужно указать ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта, в который требуется провести связь.

Итоги будут подведены через два месяца: на сайте опубликуют 2000 населенных пунктов по всей стране, куда проведут высокоскоростной интернет в 2022 году. Таким образом, доступом к 4G обеспечат не менее 10% всех населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек, а в 2024 году их количество увеличится до 30%.