В Пензенской области за полгода зарегистрировали 82 брака с иностранцами

В Пензенской области за полугодие узами брака себя связали 2546 пар. Большая часть регистраций, 90%, проходила в торжественной обстановке.

В региональном управлении ЗАГС отмечают, что 82 брака от общего количества, 3,2%, - с иностранцами. Большая часть – это представители ближнего зарубежья: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. Меньшая часть - граждане Алжира, Афганистана, Германии, Вьетнама, Египта, Иордании, Ирака, Македонии, Туниса, Ливана.

Количество разводов приблизилось к числу свадеб – их 2 494. Большая часть разрыва отношений произошла по решению суда - 1 969, или 79,3%. На основании совместного заявления супругов, не имеющих детей, - 507, это 20%, на основании заявления одного супруга и вступившего в законную силу приговора или решения суда - 18 актовых записей (0,7%).

«С парами, не имеющими общих несовершеннолетних детей и подавшими совместное заявление о расторжении брака, руководителями территориальных отделов ЗАГС проводятся беседы о возможности сохранения семьи», - отмечают в управлении.