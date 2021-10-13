19:49
13.10.2021г.
В Пензенской области за полгода зарегистрировали 82 брака с иностранцами

В Пензенской области за полгода зарегистрировали 82 брака с иностранцами

Ср, 13.10.21 17:16
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В Пензенской области за полугодие узами брака себя связали 2546 пар. Большая часть регистраций, 90%, проходила в торжественной обстановке.

В региональном управлении ЗАГС отмечают, что 82 брака от общего количества, 3,2%, - с иностранцами. Большая часть – это представители ближнего зарубежья: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. Меньшая часть - граждане Алжира, Афганистана, Германии, Вьетнама, Египта, Иордании, Ирака, Македонии, Туниса, Ливана.

Количество разводов приблизилось к числу свадеб – их 2 494. Большая часть разрыва отношений произошла по решению суда - 1 969, или 79,3%. На основании совместного заявления супругов, не имеющих детей, - 507, это 20%, на основании заявления одного супруга и вступившего в законную силу приговора или решения суда - 18 актовых записей (0,7%).

«С парами, не имеющими общих несовершеннолетних детей и подавшими совместное заявление о расторжении брака, руководителями территориальных отделов ЗАГС проводятся беседы о возможности сохранения семьи», - отмечают в управлении.

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08.10.2021 07:00
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06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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