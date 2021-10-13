Приставы будут лишать водителей прав за долги

Сотрудники службы судебных приставов смогут лишать водителей удостоверений за неоплаченные штрафы. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на autonews.ru .

Отмечается, что Федеральная служба судебных приставов достигла договоренности с ГИБДД о возможности приостанавливать действие водительских удостоверений россиян за неоплаченные долги. Если раньше приставы лишь изредка прибегали к такой мере, то теперь речь ведется о систематизации санкции.

Под внимание приставов попадает несколько категорий неплательщиков. Первая — водители с задолженностями по выплате алиментов. Вторая — неплательщики различных штрафов. В третьей группе оказались водители, которые нарушили правила дорожного движения, пользуясь каршерингом, а также не оплатившие счета за поврежденные автомобили. Исключение составят россияне, которые работают водителями, инвалиды и те, кто живет в отдаленных уголках без общественного транспорта.

Ограничивать права приставам можно будет в случае, когда сумма долга превышает 10 тысяч рублей. Опираться в ограничении водительских удостоверений они будут на ФЗ-229. Закон предусматривает ограничение приставами различных прав россиян, включая право на управление транспортом.