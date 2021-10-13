В Пензе рассказали, какие проблемы обнаружили у переболевших ковидом

Министерство здравоохранения Пензенской области обнародовало результаты углубленной диспансеризации жителей, переболевших коронавирусом. Врачи исследовали состояние здоровья 7000 человек – 18% от плана.

На обследование направлялись те, у кого прошло не менее 60 дней поле выздоровления.

В ведомстве отмечают, что у значительной части пациентов обнаружили отклонения в состоянии здоровья. В частности, у 17% на первом этапе диспансеризации обнаружили повышенный риск тромбообразования, у 20% отмечена утомляемость при физической нагрузке, у 7% нарушена функция внешнего дыхания.

На втором этапе диспансеризации у 34% выявлены поствоспалительные изменения в легких, у 29% зафиксированы изменения со стороны сердечно-сосудистой системы и у 14% установлены тромбозы вен нижних конечностей, сообщает главный внештатный специалист по медицинской профилактике Ирина Пузракова.

Это, отмечают в министерстве, подтверждает мнение ведущих медицинских специалистов о том, что вирус приводит к развитию тяжелого постковидного синдрома.

Углубленная диспансеризация переболевших ковидом проводится с 1 июля. Организуется измерение насыщения крови кислородом, спирометрия, общий и биохимический анализы крови. По клиническим показаниям дополнительно делают тест с 6-минутной ходьбой, определение концентрации D-димера в крови и рентгенография органов грудной клетки.

На второй этап направляют пациентов, в состоянии здоровья которых отмечены отклонения. Делают ЭКГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей и КТ органов грудной клетки.

Чтобы избежать тяжелых последствий для здоровья, нужно вакцинироваться.