В Пензе рассказали, какие проблемы обнаружили у переболевших ковидом

Министерство здравоохранения Пензенской области обнародовало результаты углубленной диспансеризации жителей, переболевших коронавирусом. Врачи исследовали состояние здоровья 7000 человек – 18% от плана.
На обследование направлялись те, у кого прошло не менее 60 дней поле выздоровления.
В ведомстве отмечают, что у значительной части пациентов обнаружили отклонения в состоянии здоровья. В частности, у 17% на первом этапе диспансеризации обнаружили повышенный риск тромбообразования, у 20% отмечена утомляемость при физической нагрузке, у 7% нарушена функция внешнего дыхания.
На втором этапе диспансеризации у 34% выявлены поствоспалительные изменения в легких, у 29% зафиксированы изменения со стороны сердечно-сосудистой системы и у 14% установлены тромбозы вен нижних конечностей, сообщает главный внештатный специалист по медицинской профилактике Ирина Пузракова.
Это, отмечают в министерстве, подтверждает мнение ведущих медицинских специалистов о том, что вирус приводит к развитию тяжелого постковидного синдрома.
Углубленная диспансеризация переболевших ковидом проводится с 1 июля. Организуется измерение насыщения крови кислородом, спирометрия, общий и биохимический анализы крови. По клиническим показаниям дополнительно делают тест с 6-минутной ходьбой, определение концентрации D-димера в крови и рентгенография органов грудной клетки.
На второй этап направляют пациентов, в состоянии здоровья которых отмечены отклонения. Делают ЭКГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей и КТ органов грудной клетки.
Чтобы избежать тяжелых последствий для здоровья, нужно вакцинироваться.