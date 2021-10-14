В России школьников намерены проверить на склонность к насилию

В правительственной комиссии по профилактике правонарушений намерены принять новые меры по усилению контроля за подростками. В частности, они планируют проводить социологические исследования в школах на агрессивность и склонность учеников к насильственным действиям.

В письме комиссии к Минобрнауки, который есть у «Известий», отмечается, что благодаря мерам профилактики за последние десять лет уровень подростковой преступности снизился почти в два раза. Однако остается актуальной проблема проявления агрессии и насилия, в том числе подготовки нападений на учащихся и педагогов образовательных организаций.

«С учетом изложенного комиссия решила рекомендовать Минобрнауки России разработать учебно-методические материалы по теме «Методика проведения в образовательных организациях комплексных социологических исследований, психолого-педагогических мероприятий на изучение склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям, выявление предпосылок для формирования и развития молодежных субкультур, а также исследование причин, условий и факторов, влияющих на радикализацию молодежи в РФ», — говорится в документе.

О проведенной работе министерство должно проинформировать правительственную комиссию до 15 января 2022 года.