Пензенец попал под суд из-за нежелания служить в армии

20-летнего пензенца осудили за уклонения от призыва на военную службу. Об этом сообщили в областном СУ СКР.

По данным следствия, молодого человека 10 июня должным образом уведомляли о необходимости явиться в военкомат. Однако он никуда не пошел. Аналогичную повестку на 30 июня пензенец также проигнорировал.

Молодой человек пояснил, что не явился в военкомат, потому что не хочет проходить военную службу.

«Уголовное дело расследовано при взаимодействии следователей и сотрудников военного комиссариата Первомайского и Ленинского районов города Пензы», - уточнили в ведомстве.

Ему назначили штраф в 12 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.