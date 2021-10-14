Олег Мельниченко доложил Игорю Комарову об эпидситуации в Пензенской области

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в режиме видеосвязи принял участие в совещании полпреда президента РФ в ПФО с главами субъектов округа.

Как сообщает пресс-центр облправительства, на мероприятии обсудили итоги прошедших выборов и эпидемиологическую ситуацию.

В ходе обсуждения первого вопроса Игорь Комаров отметил, что выборы в Госдуму, органы муниципальной и региональной власти были высококонкурентными, легитимными и прозрачными, они прошли без грубых нарушений.

Полпред уделил особое внимание мерам по снижению заболеваемости, которые рекомендуется предпринять в регионах.

«Самый действенный способ – это наращивание темпов вакцинации населения до достижения коллективного иммунитета на уровне 80%, а также усиление информационной работы с подробным разъяснением гражданам всех положительных аспектов вакцинации, возможных последствий и продолжительности действия, тем более что проблем с наличием вакцины в регионах нет», - подчеркнул Игорь Комаров.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что эпидситуация в регионе остается напряженной.

«В 24 медицинских организациях развернуто 4309 инфекционных коек, из которых 2328 подключены к кислороду», - рассказал он.

По словам главы региона, работают 12 ПЦР-лабораторий, в том числе семь – в госучреждениях здравоохранения.

«В Пензенской области организовано 75 пунктов вакцинирования против коронавируса. Организована работа более 30 прививочных бригад, шести мобильных медицинских комплексов. Первую аппликацию получил 480671 человек, завершили вакцинацию 440939 человек», - добавил Олег Владимирович.